Ovsena kaša s sadjem in orehi

Sestavine za eno osebo:

četrtina skodelice vode

pol skodelice mleka

pol skledice ovsene kaše

3 narezane jagode

pol narezane banane

četrtina skodelice nasekljanih orehov

Priprava:

korak:

Vodo in mleko vlijemo v večjo kozico in zavremo. Primešamo ovseno kašo, zmanjšamo temperaturo in kuhamo še približno tri minute. Med kuhanjem pridno mešamo, nato odstavimo in dodamo koščke sadja ter oreščke.

korak:

Kozico pokrijemo in pustimo stati, da se mešanica nekoliko ohladi. Postrežemo v skodelici, če je kaša pregosta, prelijemo še z malo mleka. Kašo lahko osladimo tudi z žličko medu.

