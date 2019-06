Otroci zbrali 666 ton odpadnega papirja

V letošnjem šolskem letu je podjetje Simbio že enaindvajsetič organiziralo tradicionalno zbiranje odpadnega papirja. Zbranih je bilo 666 ton odpadnega papirja, kar je 6 ton več kot prejšnje šolsko leto. Na prvem mestu po količini zbranega papirja na učenca je ponovno celjska Osnovna šola Hudinja, med podružničnimi osnovnimi šolami pa je tokrat zmagala POŠ Socka.

V povprečju je vsak učenec OŠ Hudinja prinesel v šolo kar 303 kilograme odpadnega papirja. Skupaj so tako na tej šoli zbrali 148 ton papirja. Drugo mesto je med osnovnimi šolami pripadlo OŠ Ljubečna. Vsak učenec je v povprečju zbral 134 kilogramov papirja, cela šola pa skupaj 61,5 tone. Na tretje mesto se je letos uvrstila OŠ Dobrna, kjer so na učenca zbrali 131 kilogramov, skupaj pa 64 ton.

Med podružničnimi osnovnimi šolami je zmagala POŠ Socka. Zmagovalci so zbrali 278 kg na učenca in skupaj 9,2 tone. Na drugo mesto so se zavihteli učenci POŠ Trnava, kjer je vsak učenec v povprečju zbral 255 kg papirja, vsi skupaj pa 8,7 tone. Na tretjem mestu pa je tokrat POŠ Letuš, kjer so zbrali 239 kg papirja na učenca, skupaj pa 9 ton.