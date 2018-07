V sklopu poletnih delavnic Štorkljine hiše so dopoldne otroci obiskali Medijsko hišo Novice in Radio Rogla. Ogledali so si Minattijevo knjigobežnico, studio Radia Rogla in spoznali, kako nastaja lokalni časopis NOVICE.

Oglejte si pestro fotogalerijo, več o obisku v prihodnji številki NOVIC.