Oto Pestner aktiven tudi med karanteno

Včasih je nujno, da si postavimo nove izzive in vsaj za kratek čas zapustimo ‘cono udobja’. V domači karanteni je tako Oto Pestner naredil čisto svojo priredbo ene najprepoznavnejših polk ter največkrat predvajane instrumentalne skladbe na svetu. Več kot 600 priredbam po svetu se je tako pridružila še ena.

Oto Pestner je dokazal, da lahko legendarna ‘Na Golici’ odlično zazveni tudi brez glasbil. In ne le to. Poleg tega, da je sam posnel vse “a capella inštrumente”, se je prvič lotil tudi snemanja in montaže videa. Posnetek si lahko ogledate na družabnih omrežjih ter spodaj.