Osveščenost: Po nakupih le s svojo košaro ali vrečko

V Sloveniji so od začetka leta na vseh prodajnih mestih blaga ali izdelkov prepovedane brezplačne plastične nosilne vrečke ne glede na debelino njihove stene. Vlada želi s spremembo uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo zmanjšati potrošnjo lahkih plastičnih nosilnih vrečk. Preverili smo, kako se z novo uredbo soočajo v petih trgovskih verigah in na celjski tržnici.

Tuš

Kot poudarjajo v Tušu, so že jeseni iz prodaje popolnoma umaknili klasične plastične nakupovalne vrečke, nadomestile so jih ostale trajnostno usmerjene vrečke, med drugim tudi FSC papirnata nakupovalna vrečka. »Potrošnik ima pri nas na blagajni možnost izbire nakupovalne papirnate vrečke, trajne vrečke, tekstilne, biorazgradljive ali kartonske škatle. Brezplačne plastične vrečke na hitrih blagajnah so nadomestile plačljive papirnate vrečke,« so konkretni v Tušu. Kot prvi trgovec so na sveže oddelke sadja in zelenjave umestili možnost uporabe 100-odstotno razgradljivih vrečk, ki so na voljo v sedmih supermarketih po Sloveniji, njihova želja pa je vpeljava tovrstnih vrečk v vse poslovalnice širom Slovenije.

Mercator

Nosilne vrečke na samopostrežnih blagajnah v Mercatorju so odslej plačljive. »Zelo lahke vrečke za tehtanje sadja in zelenjave ostajajo v uporabi, saj mora po zakonu trgovec prodajati blago v primerni embalaži. Vendar bomo tudi za te vrečke kmalu ponudili bolj trajnostno rešitev,« pojasnjujejo. Opozarjajo še, da ni ustrezno kot okolju neprijazne obravnavati samo ‘klasične’ plastične nosilne vrečke, ker imajo vse nosilne vrečke (tudi npr. papirne, biološko razgradljive, tekstilne, …) negativne vplive ne okolje. V Mercatorju bodo preizkušali še nekatere druge alternative, tudi za vrečke za tehtanje sadja in zelenjave, da bi kupcem čim bolj olajšali spremembo navad.

Spar Slovenia

V podjetju Spar Slovenija prav tako pojasnjujejo, da so vrečke na blagajnah Ekspres postale plačljive. Na oddelku sadja in zelenjave plastične vrečke, katerih funkcija je primarna embalaža, ostajajo brezplačne, kot alternativo tem vrečkam kupcem ponujajo namenske SPAR mrežaste vrečke za večkratno uporabo. »Smo edini trgovec s ponudbo bio razgradljivih vrečk iz koruznega škroba, ki se lahko kompostirajo in razgradijo na okolju prijazen način, z novim letom pa smo uvedli tudi papirnate vrečke ter plastične vrečke iz reciklata,« so jasni.

Hofer

V trgovinah Hofer brezplačne plastične vrečke za nakupe že pred uredbo niso bile na voljo. »V skladu z zakonodajo in zaradi varnosti ravnanja z živili so pri nas še vedno na voljo brezplačne lahke plastične vrečke za sadje in zelenjavo, na omenjenem področju pa sicer že testiramo nove alternative, ki bi jih lahko nadomestile,« pojasnjujejo. V okviru lastne iniciative Danes za jutri so zasnovali projekt ‘Manj je v(r)eč’, kjer so kot prvi večji slovenski trgovec v svojo redno ponudbo že na začetku leta 2018 uvrstili trajnostno vrečko iz trpežnega 100-odstotnega Fairtrade bombaža, ki je obstojna veliko dlje od klasične nakupovalne vrečke.

Lidl Slovenia

V Lidlu Slovenija brezplačnih nakupovalnih plastičnih vrečk nikoli niso ponujali, od 1. junija pa tudi ne prodajajo več navadnih plastičnih vrečk. »Tako lahko naši kupci na blagajnah dobijo le še trajno vrečko, ki je narejena iz recikliranih materialov in je zelo vzdržljiva, ter več velikosti papirnatih vrečk različnih nosilnosti, ki nosijo FSC certifikat,« so pojasnili v podjetju. Na Lidlovi tržnici trenutno še ponujajo tanke plastične vrečke, ki so namenjene lažjemu nakupu nepakiranega sadja in zelenjave ter oreščkov, se pa močno zavedajo tudi problematike teh in raziskujejo različne alternativne možnosti.

Mestna tržnica

V družbi Simbio že vrsto let spodbujajo potrošnike k racionalni uporabi embalaže, kamor spadajo tudi plastične vrečke. »Na mestni tržnici opažamo, da se je uporaba plastičnih vrečk v preteklem letu že močno zmanjšala, saj se naši kupci zavedajo pomena zmanjšanja uporabe le teh. V ta namen prihajajo na tržnico s košarami in nosilnimi tekstilnimi vrečkami za večkratno uporabo,« pojasnjujejo na tržnici. Ponudniki na mestni tržnici so okoljsko problematiko vzeli resno že v preteklih obdobjih tako, da se na tržnici prodaja mleko v steklenicah, domači piškoti, sveže pražena kava in čaji so pakirani v ekološki embalaži, pripravljena hrana:, pečenice in štruklji, pa so postreženi v bambusovih čolničkih z lesenimi vilicami, ki so prav tako okolju prijazni in razgradljivi v naravi.