Za Osnovno šolo Štore je letos prav posebno leto, saj šolska stavba na Lipi praznuje 50 let. Za šolo sta v tem trenutku pomembna dva evropska projekta – učni park pri osnovni šoli, v sklopu tega so že obnovili lokomotivo, do konca leta pa bodo postavili še nadstrešek.

V načrtu je tudi postavitev otroških igral in učilnice v naravi v ograjenem šolskem parku. Na šoli je v 18 oddelkih trenutno 372 učencev.