Osnovna šola Partizanska bolnišnica Jesen Tinje bo dobila novega ravnatelja

Osnovna šola Partizanska bolnišnica Jesen Tinje na Zgornji Ložnici bo dobila novega ravnatelja. Ravnatelj Ivan Kovačič se odpravlja v pokoj. Kdo ga bo nasledil, bo znano predvidoma prihodnjo pomlad.

Do takrat bo funkcijo vršilke dolžnosti ravnateljice opravljala Alojzija Mušič, ki je na šoli kot profesorica matematike in biologije zaposlena že približno 20 let.

Alojzija Mušič pravi, da je svet zavoda osnovne šole nameraval razpis objaviti to pomlad, a jim je to preprečila epidemije novega koronavirusa. Zato je prevzela funkcijo vršilke dolžnosti ravnateljice, na razpis pa se bo, kot je še povedala za naš radiom, najverjetneje prijavila. Sedanjemu ravnatelju Ivanu Kovačiču se bo mandat iztekel sredi avgusta, Osnovno šolo Partizanska bolnišnica Jesen Tinje je vodil kar 30 let.