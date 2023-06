Osma obletnica vstopa v gibanje

Na Osnovni šoli (OŠ) Lava so pripravili slavnostno akademijo, s katero so obeležili osmo obletnico vstopa v gibanje Rastoča knjiga. Osnovna šola Lava je edina šola v Mestni občini Celje, ki je vključena v gibanje, ki je bilo ustanovljeno pred 23 leti. V projektu Rastoča knjiga so na šoli že pred leti prepoznali neprecenljivo vrednost za nadgradnjo njihovega večletnega prizadevanja – poglobljene in sistematične izgradnje temeljnih vrednot, odnosa do ljudi, domovine, jezika, znanja, odličnosti delovanja vsakega posameznika. Foto: Uroš Urlep.

Oglas