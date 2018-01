Medijsko hišo NOVICE in Radio Rogla so danes obiskali učenci 6. in 7. razredov Osnovne šole Zreče. Ogledali so si Knjigobežnico Ivana Minattija, spoznali so se z radijskim studiem delom moderatorjev in producentov. Popeljali smo jih tudi na ogled stalne razstave likovnih del v galerijo Likovnih prijateljevanj.