OŠ V parku Slovenske Konjice: Vzpostavili bodo strokovni center

V Osnovni šoli V parku Slovenske Konjice so na dobri poti k vzpostavitvi strokovnega centra. Že nekaj let aktivno izvajajo dejavnosti s katerimi želijo na enem mestu čim bolj poskrbeti za celostni razvoj otrok s posebnimi potrebami ali drugimi motnjami v razvoju. Še zadnji korak do vzpostavitve centra je sodelovanje z zavodi in podjetji, ki bi otrokom ob koncu šolanja, omogočili boljšo povezanost z lokalnim okoljem in lažjo prihodnost.

Srečanje za podjetja in zavode so pripravili včeraj. Oglejte si pestro fotogalerijo, več o dogajanju pa v prihodnji številki NOVIC.