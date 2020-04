Organizatorji verjamejo, da Konjiški maraton 27. septembra bo

Ekipa Konjiškega maratona je mnenja, da je tudi v času zdravstvene krize in dneh, ki od nas zahtevajo odrekanje, potrpljenje in močno voljo, treba verjeti v boljši jutri. Tudi sami delajo naprej in se pripravljajo na osmo izvedbo. “Glede na to, da je maraton šele zadnjo nedeljo v septembru, sem prepričan in verjamem, da bo maraton takrat možno izpeljati. Zavedamo pa se tudi, da bo po tej pandemiji svet moral iti naprej,” je za NOVICE in Radio Rogla dejal predsednik organizacijskega odbora Anton Noner. Za zdaj se organizatorji držijo zastavljenega načrta. Kot vsako leto so tudi letos s 1. aprilom odprli skupinske prijave. Kako člani ožjega organizacijskega odbora delajo v teh dneh, pa lahko preverite v današnji izdaji lokalnega časopisa NOVICE. (Jure Mernik)