Orehova potica brez glutena Alojzije Mušič, ravnateljice OŠ Partizanska bolnišnica Jesen Tinje

Sestavine za kvašeno testo:

* 1 kg moke (za potico brez glutena uporabimo 600 g brezglutenske moke Schar Mix B in 400 g moke Mjolmix ter dodamo 2 žlički psiliuma)

* žlica soli

* 60 g svežega kvasa

* 5 rumenjakov

* 1 celo jajce

* 100 g sladkorja

* 2 vanilin sladkorja

* 100 g masla

* lupinica limone

* 5 dcl mleka

* 2 žlici ruma

* 1 beljak, stepen v sneg

Priprava testa: sladkor, vanilin sladkorja, rumenjake in jajce penasto umešamo, dodamo

stopljeno (ne prevroče) maslo. V posodo za gnetenje presejemo moko in naredimo jamico za kvas. Kvas zmešamo z 1 dl mlačnega mleka in 1 žlico sladkorja. Ko kvas vzhaja, ga zlijemo v jamico. Na rob posode dodamo sol in psilium. Dolijemo toplo mleko, penasto umešana jajca s sladkorjem in maslom, rum in limonino lupinico. Zamesimo testo oz. prepustimo, da to namesto nas opravi kuhinjski robot. Proti koncu mešanja dodamo še beljak, stepen v sneg. Medtem ko testo vzhaja, pripravimo nadev.

Sestavine za orehov nadev:

* 700 g mletih orehov

* 200 g sladkorja

* 3 vanilin sladkorje

* 3 dl sladke smetane

* 1 dl mleka

* 2 žlici ruma

* cimet po okusu (do 1 male žličke)

* 4 beljake, stepene v sneg

Priprava nadeva: sladko smetano in mleko zavremo ter prelijemo po orehih in sladkorju.

Dodamo še ostale sestavine. Na koncu na rahlo umešamo stepene beljake.

Vzhajano testo razdelimo na 3 enake dele. Vsak del razvaljamo in namažemo z nadevom ter zavijemo v potico. Pomagamo si s papirjem za peko ter dodamo malo moke, da se nam testo ne prijema. Pekač obložimo s papirjem za peko in ga premažemo z maslom. Potice položimo v pekač. Pustimo vzhajati. Pred pečenjem potice premažemo z raztopljenim maslom. Pečemo na 180°, dobro uro.