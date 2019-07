Oratorij v slovenjebistriški župniji ponovno »v polnem zagonu«

Med 1. in 5. julijem v slovenjebistriški župniji poteka že šesti oratorij, ki se ga dnevno udeležuje več kot 80 otrok. Osrednja oseba letošnjega oratorija je pravljični junak Peter Klepec, ki udeležence dan za dnem skozi različne dnevne aktivnosti navdušuje s svojo nenavadno močjo. Za nemoten potek oratorija skrbi 16 animatorjev in 2 duhovna asistenta, ki nova znanja in veščine, ki jih predajajo otrokom, smiselno povezujejo s podano oratorijsko tematiko.

Oratorijski dan se začne z dvigom zastave in petjem oratorijske himne, sledi molitev, nato dramska igra (ki se vsak dan nadaljuje), sledijo kateheze (čas učenja), delavnice (kjer se otroci lahko preizkusijo v kuhanju, petju, cirkuških spretnostih, kemijskih eksperimentih ter izdelovanju različnih izdelkov) in ob zaključku dneva še velika igra (ob kateri otroškega smeha ne manjka). Učenje za življenje, zabava in poletne radosti so stvari, ki med seboj tesno povezujejo udeležence in animatorje. (A. S.)

