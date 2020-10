Oranžna barva jeseni spodbuja toplino.

Z jesenskim balkonskim cvetjem, zelenjem in plodovi si v tem času pričaramo tople barve jeseni, ki nas bodo spremljale dolgo v zimo. Najbolj hvaležne so mačehe in rese, a je tudi mnogo drugih trajnic, ki bodo poživile balkonske zasaditve in gredice. Jeseni se rastline bolj malo razrastejo, zato balkonska korita in posode ob sajenju v celoti zapolnimo.

Zasadimo lahko trave (šaš, perjanka), rastline, ki imajo obarvane liste (žajbelj, okrasno zelje), cvetoče rastline (ciklama, mačeha, resje) ali rastline s pisanimi plodovi (mini paprika).

