Oplotniško: V Markečici prenovljena kapela

V osrednjem delu Markečice v oplotniški občini so krajani s pomočjo Občine in donatorjev poskrbeli za prenovo vaške kapele. Gre za Pajekovo kapelo iz leta 1922.

Kapela na svojevrsten način povezuje krajane. Pri njej se vaščani zbirajo ob blagoslovu jedi, zvonček pa zazvoni ob posebnih dogodkih. Krajani Markečice so preteklo leto družno opravili obnovitvena dela celotne kapele, uredili so tudi okolico. V zvoniku je obnovljen zvonček, v njej pa je kip Marije Brezmadežne. Vsa dela so bila opravljena s pomočjo raznih strokovnjakov, finančno pa so obnovo podprli krajani, občina ter številni dobrotniki iz vasi in bližnje okolice. Blagoslov je združil celo vas, prav gotovo pa bo, kot poudarjajo domačini, obnovljena kapela ostala kot znak povezanosti kraja.