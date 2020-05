Oplotniško: V Markečici bodo prenovili cesto

Približno 800 metrov dolg odsek lokalne ceste Dobriška vas – Malahorna v Markečici bo kmalu prenovljen in tako bolj varen za promet. Gre za nekaj manj kot 108 tisoč evrov vredno naložbo. Denar zanjo je občina Oplotnica pridobila s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Na razpis za izvajalca del se je odzvalo devet ponudnikov. Kot najugodnejšega izvajalca je oplotniška občina izbrala podjetje Gradbeništvo in storitve Blaž Švelc iz Zidanega mostu. V začetku tedna sta Blaž Švelc in oplotniški župan Matjaž Orter podpisala pogodbo v višini 107.797 evrov, omenjeno ministrstvo zagotavlja 106.992 evrov, razliko občina Oplotnica. Tako se je prenova ceste že začela. Cestišče bodo razširili, ob tem pa uredili odvodnjavanje, odstranil obstoječ tampon ter asfalt in ga zamenjali z novimi materiali.