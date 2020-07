Oplotniško: Od Markečice do Malahorne po prenovljeni cesti

Vožnja po lokalni cesti Markečica – Malahorna v oplotniški občini je poslej bolj prijetna, predvsem pa bolj varna.

Dobrih 120 tisočakov

Kot je pred petkovim slovesnim odprtjem najnovejše oplotniške pridobitve povedal župan Matjaž Orter, je Občina je za prenovo in asfaltiranje 800 metrov dolgega in 4,8 metra lokalnega odseka v proračunu zagotovila 122 tisoč evrov. »V to vsoto so všteti tudi stroški priprave projektne dokumentacije in nadzora. Občina je na javnem razpisu za izvajalca del prejela devet ponudb, med katerimi je kot najugodnejšega izbrala Blaža Švelca, s. p. iz Zidanega mostu. Modernizacija ceste je trajala približno mesec dni,« je še pojasnil župan.

Prav te dni pa se je začela sanacija plazu na Prihovi. Sanacijska dela bo opravilo podjetje Krt Gradbeništvo iz Slovenske Bistrice, ki je bilo prav tako izbrano na občinskem javnem razpisu. »Gre za 58.600 evrov vredno pogodbo. Izbrani izvajalec se je v pogodbi med drugim zavezal, da bo dela zaključil v mesecu dni. Predvidoma v začetku avgusta,« še napoveduje župan Matjaž Orter.