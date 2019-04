Oplotniško gasilsko društvo med najboljšimi v državi

Vse do zadnjega so bili v igri za naziv ‘Naj prostovoljno gasilsko društvo’ tudi Oplotničani. V akciji Slovenskih novic in Gasilske zveze Slovenije (GZS) jih je posebna komisija uvrstila med pet finalistov v konkurenci večjih društev od III. do V. kategorije. Zmagovalca – PGD Hajdoše (do II. kategorije) in PGD Starše, ki sta prejela po 5.000 evrov, so razglasili na koncertu ‘Zažigamo Slovenijo!’ v Ljubljani. Predsednik oplotniškega društva Slavko Pitrof je povedal, da je za njih že uvrstitev med finaliste akcije velik uspeh, ki so ga zelo veseli.

Foto: PGD Oplotnica