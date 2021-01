Oplotniški župan Matjaž Orter: “Od novega leta si obetam vse dobro”

Matjaž Orter. Župan občine Oplotnica pravi, da ga je epidemija novega koronavirusa naučila potrpežljivosti.

Kako in s kom ste preživeli letošnje božično-novoletne praznike?

Minule božično-novoletne praznike sem preživel doma z družino.

Ste veseli, da je konec nenavadnega leta 2020?

Vesel bom, ko nam bo uspelo zajeziti epidemijo.

Kaj ste se v teh zadnjih mesecih, ko so se naša življenja tako močno spremenila, naučili?

Naučil se predvsem potrpežljivosti.

Kakšno je trenutno življenje v občini Oplotnica?

Življenje v oplotniški lokalni skupnosti je razmeram primerno. Ljudje se različno odzivajo na nove razmere, ki jih narekuje epidemija novega koronavirusa. Pač v skladu z njihovim značajem.

Kljub temu, da se je življenje na nek način zaradi koronavirusa ustavilo, pa ste v vaši ob-čini v letu 2020 izpeljali kar nekaj projektov.

Izpostavil bi tri večje. In sicer obnovo ceste Malahorna – Markečica, sanacijo plazu na Prihovi in postavitev bronastega kipa rojaka, glasbenika Tineta Lesjaka v oplotniškem parku v središču kraja. Mnogo je slovenskih mest, ki se s čim takšnim ne morejo ponašati.

Koliko denarja ste v občini Oplotnica v proračunu zagotovili za zimsko službo?

In kaj si obetate od leta 2021?

Od novega leta si obetam vse dobro.

(Intervju si v celoti preberite v četrtkovi tiskani izdaji NOVIC)

1 od 3