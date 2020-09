Oplotniški planinci prenovili pot na Brinjevo goro

Članice in člani Planinskega društva Oplotnica so v jesenski čas vstopili delovno. Urejali so planinsko pot na Brinjevo goro. Kot je povedal predsednik oplotniških planincev Anton Klinc, so na gozdni pohodni poti prenovili dotrajane stopnice, dodali nekaj novih ter obnovili še kažipote in označbe.

Planinska pot na Brinjevo goro je zelo priljubljena med ljubitelji pohodništva in narave, po njej se vzpenjajo bodisi iz Oplotnice ali Zreč. Planinsko društvo Oplotnica sicer vzdržuje približno 36 kilometrov pohodniških oziroma planinskih poti, ena izmed njih je omenjena krožna pot na Brinjevo goro, ki je dolga približno 8 kilometrov.

V društvu so sicer dejavni čez vse leto. Organizirajo tako delovne kot družabne dogodke. To jesen tako načrtujejo priljubljen tradicionalni jesenski pohod iz Oplotnice na Pesek. Izvesti ga nameravajo 17. oktober, upajo, da jim izvedbo dogodka ne bodo preprečile zaostrene razmere z novim koronavirusom. Pohoda se vsako leto udeleži približno 100 pohodnikov in množično udeležbo pričakujejo tudi leto. Planinsko društvo Oplotnica združuje okoli 220 članov, med njimi je okoli 70 otrok in najstnikov. Število članstva se iz leta v leto spreminja.

