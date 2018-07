Gasilski dom v Oplotnici že skoraj mesec dni krasi prenovljena streha. Prejšnja je štela približno 26 let, vendar opeke niso bile nove, saj so jih prenesli s starega dela. “Za naše gasilsko društvo nova streha pomeni pomembno pridobitev. Stara je bila zelo dotrajana in ob večjih neurjih nam je zalivalo prostore,” je povedal predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Oplotnica, Slavko Pitrof.

