Oplotnico so zavzeli vitezi

Minuli konec tedna so Krajani Koritnega pri Oplotnici, pod vodstvom Marjana Dečarja in ob pomoči članov Turističnega društva Trta, pripravili srečanje s krajani Koritnega pri Bledu. Že nekaj časa je blejski župan Janez Fajfar obljubljal obisk in tokrat je obljubo izpolnil. Z njim so v Oplotnico prišli tudi skoraj vsi z občinske uprave. Druženja se je udeležilo več kot 40 blejskih Koritnanov, popestrili so ga s kulturnim programov del katerega so bili tudi sabljači jeseniškega Kulturnega društva igralske skupine viteza Gašperja Lambergarja.

Več in podrobneje v današnji številki NOVIC.