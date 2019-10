Oplotničanka, ki ima doma več sto mačk

Marija Schmitt je Oplotničanka, poznana kot predsednica Društva Kmečkih žena Oplotnica, poleg tega pa goji izmerno ljubezen do mačk.

Zelo ima rada mačke, vendar si zaradi načina življenja – malo živi v Sloveniji, malo v Nemčiji – težko privošči pravega mačjega ljubljenca. Pred leti je v nekem nemškem zdravilišču zagledala tri kipce muck. Bila je mačja družina, mama in dve majhni mucki. Kupila jih je in tako se je začela njena zbirateljska vnema.

Dileme, kaj podariti za praznik, ni bilo

Od nakupa prvih muck je Marija vselej, ko je šla na izlet ali dopust, ali ko je zgolj po naključju kje naletela na kipec mačke, domov prinesla novega mačjega člana. Tudi družina, prijatelji in znanci so spoznali, kako zelo ljubi mačke. Dilema, kakšno darilo ji bodo podarili ob različnih praznovanjih, ni več obstajala, njihov dopust pravzaprav ni bil dopust, če ji niso domov prinesli tudi mucke.

Preselila je več sto muck

Njena zbirka mačk je začela nastajati v Nemčiji, kamor se je kot mlada odselila in tam živela dolga leta. Pred dobrim desetletjem sta se z možem preselila nazaj v Slovenijo in seveda je bilo treba preseliti tudi zbirko. Ko je bila le-ta najbolj številčna je štela 500 kipcev, v Sloveniji pa jih hrani približno sto manj. Veliko jih je med selitvijo namreč podarila.

Svoje mačke želi predati v dobre roke

Od trenutka, ko so pri Mariji svoj dom dobile prve tri mucke, je danes minilo že 25 let. Vztrajno jih je zbirala 15 let. Za širjenje zbirke zdaj resda nima več prostora, a jo skrbno hrani. Večinoma so mačke v vitrinah, kakšna te prijazno pozdravi s predpražnika, druga nagajivo kuka s police in tretja čaka ob vrhu stopnišča, češ pobožaj me.

Od svojih ljubljenk se noče ločiti, razmišlja pa, kaj bo z njimi, ko nje enkrat več ne bo. Želi jim najti nov topel dom. »Rada bi jih spravila v dobre roke, da jih ne bi nekdo samo vrgel stran. Rada bi naredila ali kakšen bazar, jih morda poklonila v dobrodelne namene ali pa podarila v kakšno drugo zbirko,« razmišlja Marija Schmitt.

Več in kako je bilo, ko je Marija Schmitt vendarle imela pravega mačka, preberite v današnji izdaji časopisa NOVICE.

(Zala Motaln)