Oplotničanka Andreja Karner: »Uresničila sem svoje otroške sanje«

Andreja Karner je Oplotničanka, ki je svoje poslanstvo odkrila v izdelavi naravne kozmetike. Gre za nikoli končan proces učenja in raziskovanja, pravi.

Jesen je v polnem razmahu. Imate radi ta letni čas?

Res je. Jesen ima zame posebno mesto, saj sem se rodila v tem letnem času. Jesen nam podarja pisane barve in raznovrstne plodove. In če vreme dobro služi, je zame jesen popolno.

Česa vas uči narava?

Narava me predvsem opozarja, da smo tudi ljudje del narave. Naravo je potrebno spoštovati in ji prisluhniti. Verjamem, da nam ponuja vse, kar potrebujemo za zdravo življenje. Vse imamo na dlani, na nas pa je, da raziskujemo, se učimo in se med seboj povezujemo. Se je pa pomembno zavedati, da narava nikoli ne hiti in ne sledi pravilom, ki smo si jih izmislili ljudje. To se vedno znova pokaže tudi pri izdelavi mojih kozmetičnih produktov.

Kako ste nabirali znanje za tovrstno delo?

Pravijo, da se vse zgodi z razlogom. Že od malega sem sanjala, da bi delala v kozmetiki. Zaradi vpliva okolja sem se odločila za bolj “varno” izobrazbo v ekonomiji. A sanje o kozmetiki so me vodile, da sem kmalu po rojstvu tretjega otroka prevzela mesto vodje področja za vzhodno Slovenijo za svetovno kozmetično hišo. V meni se je ponovno prebudila neverjetna strast do kozmetike. Takrat je moje življenje zacvetelo in dobila sem nove izzive, ki so me peljali po poti, kjer sem se počutila srečno in svobodno. Začelo se je moje raziskovanje in izobraževanje, ki mu ni bilo konca.

Z vsakim letom sem vedela več. Iskala sem proizvode s sestavinami, ki spodbujajo tvorbo kolagena, regeneracijo kože, zanimalo me je, kaj posamezna sestavina prinaša, kakšen je njen namen, za kakšno kožo je primerna in podobno. Sprva je vso učenje potekalo samoiniciativno, nato pa sem obiskala še različne delavnice in izobraževanja. Ob tem sem kopičila tudi izkušnje pri delu s strankami. Z vsakim letom sem bolj razumela, kaj različne kože potrebujejo. Delo s svetovno kozmetično korporacijo mi je dalo vpogled v pomanjkljivosti kozmetične industrije in izdelkov, ki so na trgu.

Za piko na i je poskrbela moja hči Taja, ki se je odločila za študij biokemije. S pomočjo njenega znanja je bilo lažje izdelati primerno recepturo za kremo in poiskati najprimernejši postopek izdelave krem. Nabiranje znanja traja še danes in to je zgodba, ki nima konca.

