Oplotničanka Amadeja Kangler prejela Prešernovo nagrado za diplomo

Amadeja Kangler je diplomirana delovna terapevtka, ki trenutno dela magisterij iz zakonske in družinske terapije. Rada ima dobro hrano in rock koncerte, sicer pa sebe opiše kot strastno in ustvarjalno.

Lani je zaključila študij na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani, kjer je študirala delovno terapijo. Na študij delovne terapije ohranja lepe spomine. Najbolj vredne se ji zdijo izkušnje iz patofiziološkega področja: »Vedno bom hvaležna, da so nam na fakulteti omogočili praktično učenje anatomije s kadavri.«

Življenje v Ljubljani ji je prineslo nove prijatelje, pa tudi spoznanje, »da je Pohorje, naši ljudje in naše narečje najboljše na svetu,« pravi ponosna Pohorka.

Za diplomsko delo, v katerem je preučevala vlogo delovnih terapevtov pri obravnavi mater, ki se spopadajo z različnimi motnjami v duševnem zdravju, je prejela Prešernovo nagrado. V delu je pozornost posvečala temu, kako lahko delovni terapevti podprejo matere, kakšno pomoč jim lahko ponudijo in kje so še možnosti za izboljšave v slovenski delovnoterapevtski praksi.

1 od 4

In kaj Amadeji Prešernova nagrada pomeni? »To pa je zame en železni opomnik s police, da je bilo moje raziskovalno delo kakovostno opravljeno in pa najpomembneje, da bo lahko prispevalo k večji učinkovitosti delovnoterapevtske obravnave mater z motnjami v duševnem zdravju. Ker je ta stroka še relativno mlada, ima razvojnega potenciala še ogromno. /…/ «

Amadeja je zdaj magistrska študentka Zakonskih in družinskih študij … Pravi, da je ta študij bil ljubezen na prvi pogled. »Ne vem, kako sem do te smeri sploh prišla, kako sem jo našla, verjamem pa, da z nekim razlogom. Veseli me, da se lahko skozi spoznavanje dinamik odnosov naučiš najprej o sebi; ko se naučiš o sebi, lažje sprejmeš sebe in razumeš druge. Čeprav je študij zelo časovno in psihično naporen, ima nekaj, kar drugi študiji nimajo, in to je možnost, da preoblikuješ odnos do sebe in drugih.« Pravi, da ji študij pomaga pri vzpostavljanju bolj zadovoljujočih odnosov v življenju. (A. Sobočan)

Članek je v celoti na voljo v aktualni marčevski številki Bistriških novic.