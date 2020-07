Oplotničani imajo novo gasilsko avtocisterno!

Veličasten sprejem. Pomembno pridobitev za vse občane so za zdaj obeležili v ožjem krogu.

Prejšnji petek je bil za oplotniške gasilce pomemben dan. Pripeljali so namreč novo gasilsko vozilo, avtocisterno. Posredovanje v požarih, neurjih, prometnih nesrečah in drugih intervencijah bo tako še hitrejše, učinkovitejše in varnejše, prav tako oskrba s pitno vodo po vsej občini.

Čisto nova

Kupili so novo avtocisterno AC-35/60 s podvozjem znamke Scania, s katero bodo lahko prevažali 6.000 litrov vode. Vozilo je opremljeno za posredovanje v različnih dogodkih, pretežno pa bo namenjeno dobavi vode na požarišča in v poletnem času prevozu pitne vode. Gre za zelo pomembno pridobitev za vso občino.

Dobrodošla!

In tako so novo vozilo v petek tudi sprejeli – veličastno, ob gasilskem vodnem špalirju in zvoku gas

kih siren. Tokrat so novo pridobitev pozdravili le v ožjem krogu gasilcev in vodstva Občine, saj veljavne omejitve večjih druženj ne dovoljujejo. A bodo pripravili praznovanje, obljubljajo gasilci, takoj ko bo to mogoče.

Koliko so za vozilo odšteli in še več o tej pridobitvi pa jutri v novi številki lokalnega časopisa NOVICE!