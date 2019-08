Oplotničane združila gasilska veselica

Poletje je med drugim čas gasilskih veselic. Tudi v naših krajih se vrstijo kot po tekočem traku. Prireditev Gasilska noč je v Oplotnici privabila približno 3000 obiskovalcev od blizu in daleč. Člani Prostovoljnega gasilskega društva Oplotnica ne skrivajo zadovoljstva, da jim je uspelo uspešno izpeljati tako množičen dogodek. Pred veselico so organizirali gasilsko tekmovanje, na katerem je sodelovalo 22 ekip. V moški konkurenci se je za čim boljšo uvrstitev potegovalo 16 ekip, največ znanja in spretnosti so pokazali gasilci iz Planine pri Sevnici, gasilci iz Matke so osvojili 2. mesto, gasilci iz Socke pa 3. mesto. V ženski konkurenci je tekmovalo 6 ekip, zmagale so gasilke iz Trnovelj, drugo mesto so si priborile gasilke iz Gorenja nad Zrečami, tretje pa gasilke iz Stranic.