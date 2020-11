Oplotničan Tomaž Beigot je vedno rad potoval in izziv našel v tujini

Tomaž Beigot je rojen Oplotničan, ki že dobrih pet let živi na Dunaju. V avstrijski prestolnici je bil tudi v času nedavnega terorističnega napada. Sicer pa gre za našega nekdanjega sodelavca na Radiu Rogla (zato ga v intervjuju tudi tikamo), ki se je kasneje odločil za samostojno podjetniško pot in celo selitev v tujino.

Daljši intervju, v katerem izveste tudi kaj Tomaž Beigot v tujini počne, je objavljen v lokalnem časopisu NOVICE, v spodnjih vrsticah pa ponujamo nekaj izsekov.

Kje si bil, ko se je zgodil teroristični napad?

Bil je lep topel večer, zato sem bil zunaj, naokoli po mestu. Ampak na srečo ne ravno v tistem predelu, kjer se je to dogajalo.

Dunaj je po nekaterih raziskavah veljal za mesto, ki ponuja najboljšo kakovost življenja na svetu. Je še vedno tam lepo živeti?

Res je, Dunaj je že desetletje mesto številka ena na svetu po kakovosti življenja. To je bil tudi eden od razlogov, zakaj sem pristal tukaj. In z največjim veseljem potrjujem, da je vse to popolnoma res. Dunaj nudi vse, tako za zasebni kot tudi za poslovni del življenja. Rezident Dunaja resnično občuti, da je to mesto tu zanj in je njegovo. Ne glede na narodnost.

Prepričan sem, da se ta mestna politika ne bo spremenila. Celo zdaj, v času te krize, se v mestu ogromno gradi in razvija. Pred kratkim smo vsi Dunajčani prejeli brošuro o načrtih razvoja mesta v letu 2021 in naprej. Načrti so fascinantni …

Slovenijo si zapustil pred desetimi leti. Zakaj? Tvoja prva postaja v tujini pa je bila London.

Vedno sem bil človek, ki je rad potoval naokoli. Potem je pa padla ideja, kaj če ne bi le potoval, ampak bi dejansko poskusil živeti kje drugje. Izziv je bil gromozanski. Slovenijo sem poznal že do podrobnosti, vse, deželo, mentaliteto ljudi, posel … Edini izziv je bila tujina. In sem šel. Prva postaja je bil London, kjer sem ostal pet let.

Kako pogosto se vračaš v rodno Oplotnico? Kaj takrat počneš?

Pogosto sem v Sloveniji iz osebnih in poslovnih razlogov. Vsaj enkrat na mesec se za nekaj dni ali kakšen teden vrnem v Oplotnico, da obiščem domače in sorodnike. V Sloveniji imam čudovito hčerko Evito, ki študira medije in fotografijo v Ljubljani, hkrati pa dela na eni izmed najuspešnejših firm v Mariboru. Tudi brez nje ne gre. Čas, ko sem v Sloveniji, izkoristim tudi za to, da naredim kak posel, seveda takrat, ko je to možno. Kot človek, ki dolga leta živi v tujini, moram priznati, da se je vedno lepo vrniti domov.

