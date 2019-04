Oplotničan premagal svetovnega prvaka

Z odmevnim skalpom se lahko od včeraj pohvali judoist David Kukovica iz Oplotnice (na fotografiji desno). Na veliki nagradi Antalye v Turčiji je v kategoriji do 90 kilogramov v drugem krogu z iponom premagal svetovnega prvaka iz leta 2017 in aktualnega evropskega podprvaka, Srba Nemanjo Majdova. Pred tem je bil boljši tudi od Libanonca Nacifa Eliasa. Uvrstitev med osem najboljših in s tem boj za oder za zmagovalce je Oplotničanu nato preprečil Izraelec Itay Golan.

Najboljšo slovensko uvrstitev v Turčiji je sicer z drugim mestom v kategoriji do 57 kg zabeležila Kaja Kajzer, za katero pri Bežigradu skrbi nekdanji član celjskega kluba Rok Drakšič.