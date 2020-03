Oplotnica: župan poziva k upoštevanju preventivnih ukrepov

Tudi v občini Oplotnica občinska civilna zaščita pozorno spremlja dogajanje glede epidemije koronavirusa. Po današnjih zagotovilih župana Matjaža Orterja uradnih informacij v oplotniški občini o okuženih nimajo, varstva otrok niso organizirali, saj tovrstnih potreb pri njih ni. Župan Orter občane poziva k doslednemu upoštevanju preventivnih ukrepov: »Vsem Oplotničankam in Oplotničanom predlagam, da razmere dojemajo zelo resno in z upoštevanje priporočil vlade in občine ravnajo dogovorno. S tem, ko bomo odgovorni do sebe, bomo tudi do drugih. Skupaj moramo storiti vse, da bomo preprečili scenarij, ki smo mu priča v sosednji Italiji. Ostanimo torej doma,« poudarja župan Matjaž Orter.