OPLOTNICA Znanih nekaj okoliščin streljanja, v katerem je umrl 58-letnik

Mariborski kriminalisti so popoldne sporočili nekaj podrobnosti v zvezi s sinočnjim streljanjem na območju Oplotnice, v katerem je umrl 58-letnik.

Bil je udeležen v prepiru, v katerem sta sodelovala še 61-letnik in 50-letnik, ki se je po strelskem obračunu s pokojnim s hudimi ranami znašel v mariborskem UKC, vendar ni v življenjski nevarnosti.

Najstarejši udeleženec je bil v dogodku zgolj priča in ni bil vpleten v streljanje.

Trojica se je predhodno družila, vendar je med njimi izbruhnil prepir, ki se je nato stopnjeval do uporabe strelnega orožja.

Kriminalisti nadaljujejo preiskavo v smeri kaznivih dejanj poskusa umora in poškodovanj s strelnim orožjem, vendar okoliščine še dodatno preverjajo.

Z vpletenimi policija doslej še ni imela opravka.

Na PU Maribor so letos do dotičnega primera obravnavali en umor, v lanskem letu pa tri, pri čemer je v enem primeru ostalo pri poskusu. Obravnavali so tudi uboj..

PŠ