Oplotnica: Za zimsko vzdrževanje cest 80 tisočakov

V občini Oplotnica so za zimsko vzdrževanje občinskih cest to zimo predvideli 80 tisoč evrov. Stroški se iz leta v leto spreminjajo in so odvisni od pogostosti in količine snežnih padavin.

Letošnja zima je bila v nižinah naših krajev doslej bolj skopa s snežnimi padavinami. A se je pravzaprav šele dodobra začela. Zato je težko napovedati, ali bo rezerviranih 80 tisočakov za zimsko vzdrževanje lokalnih cest v občini Oplotnica zadostovalo. Kot je povedal oplotniški župan Matjaž Orter, je v zadnjih letih posebej izstopalo leto 2018. V takratni zimi so zaradi obilnih snežnih padavin za pluženje in posipavanje občinskih cest porabili 170.000 evrov. Občina Oplotnica namreč skrbi za skupno 113 kilometrov občinskih cest.