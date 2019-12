Oplotnica: Z novim letom dražji odvoz odpadkov

V občini Oplotnica se bo z novim letom podražil tudi odvoz odpadkov. Za odvoz 120-litrskega zabojnika bo potrebno odšteti nekaj manj kot dva evra (1,93 evra z DDV) več kot zdaj. Po besedah direktorja Komunale Slovenska Bistrica Maksimiljana Tramška z dvigom cen zamujajo, saj so elaborat pripravili že lani, a s tovrstnimi poskusi na občinskih svetih niso bili uspešni: »Zavedamo se, da je podražitev komunalnih storitev politična odločitev. Toda v zadnjih dveh letih in pol smo se v našem komunalnem podjetju srečevali z resnimi težavami. Kar 53 odstotkov zbranih mešanih odpadkov, ki jih občani odlagajo v zelene zabojnike, moramo poslati na termično obdelavo v sežigalnico v tujino. To je glavni vzrok za dvig cene. Ali bo ta podražitev zadostovala do konca mandata, ne morem napovedati. Bojim se, da ne bo. Čeprav si, roko na srce, čez eno leto ne želim znova prepričevati občinske svetnike za vnovično podražitev,« je za časopis NOVICE povedal direktor Tramšek. Ob tem je opozoril na negotovost glede strateškega upravljanja z odpadki v naši državi. »Ministrstvo za okolje, Komunalna zbornica in komunalna podjetja v Sloveniji žal nimamo poenotenega stališča glede tega. Zato smo se znašli v primežu lobijev, ki iz odpadkov ustvarjajo dobičkonosen posel. Občinska komunalna podjetja smo tako prisiljena stroške prenesti na breme občanov,« ni skrival nezadovoljstva direktor Tramšek.

