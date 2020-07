Oplotnica: V vrtcu okužba s koronavirusom

Na Oplotniškem danes odmeva novica, da je zaposlena oseba v enoti Vrtca Otona Župančiča v Oplotnici okužena z novim koronavirusom.

Da bi preprečili širitev okužbe, so v Vrtcu takoj ukrepali v skladu s preventivnimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Tako so za en oddelek uvedli 14-dnevno karanteno, o okužbi so prav tako obvestili starše otrok. Novico o okužbi je potrdil oplotniški župan Matjaž Orter, ki verjame, da bodo odgovorni v vzgojno-varstvenem zavodu v sodelovanju s strakovnjaki NIJZ-a naredili vse, da do širitve Covida 19 ne bo prišlo: “Preko spletne strani smo zato občanke in občane Oplotnice že pozvali k doslednemu upoštevanju ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Sicer zdaj vstopa v veljavo nov protokol obveščanja o novih primerih okužb s Covid-19. Občina je po novem zgolj obveščena o tem, medtem ko glavnina komunikacije poteka med Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in institucijo, v kateri je odkrit primer okužbe,” je še pojasnil župan Orter in dodal, da bodo razmere v vrtcu v njihovi občini pozorno spremljali.