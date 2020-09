Oplotnica: v središču kraja do konca oktobra zaprta cesta

V središču Oplotnice so pred dnevi začeli z gradnjo prehoda za pešce v križišču državne ceste pri Gostišču Pozne. Ta cesta bo tako zaprta predvidoma vse do 24. oktobra, obvoz pa je urejen po lokalni cesti.

Izgradili bodo namreč prehod za pešce (širok štiri metre), dvignili bodo vozišče, ga razširili in na novo uredili zavijalne pasove. Na območju križišča bodo na novo uredili tudi odvodnjavanje, cestno razsvetljavo, prometno signalizacijo in sanitarno kanalizacijo.

“Cilj ureditve območja križišča s prehodom za pešce je zmanjšati hitrosti vožnje motornih vozil in povečati preglednost v območju križišča ter s tem povečati prometno varnost na obravnavanem območju,” so nam pojasnili na Direkciji za infrastrukturo.

Naložba je ocenjena na dobrih 90 tisočakov, večino naložbe bo plačala Direkcija za infrastruktu-ro, 20 tisoč evrov pa gre iz oplotniškega občinskega proračuna.

Sicer pa je ves čas del predvidena popolna zapora ceste. Obvoz za osebna vozila in tovorna vozila do 3,5 ton je urejen po državni in lokalnih cestah (Prešernova ceste, Goriška cesta, Graj-ska cesta, Ulica Pohorskega bataljona, Čadram). Težjim tovornim vozilom pa bo omogočeno prehajanje skozi popolno zaporo izmenično enosmerno. (N. K.)