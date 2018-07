To popoldne so v organizaciji oplotniškega Društva kmečkih žena na domačiji Marjana in Stanke Črnec v Markečici uprizorili, kako so pšenico včasih želi na roke. Tradicionalno žetev kot nekoč je spremljala glasba, po končanem opravilu je predsednica društva, Marija Schmitt, za gospodinjo iz pšenice spletla tudi krono. Zbrane je med drugim s svojo pesmijo nagovorila tudi Marica Krajnc.

