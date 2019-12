Oplotnica: Strokovni posvet za vinogradnike in vinarje

V Vinogradniškem društvu Oplotnica skrbijo tudi za izobraževanje svojih članov. Po besedah predsednice Anje Hohler se v društvu zavedajo pomena znanja pri pridelavi vina. Prizadevajo si, da bi bila čim bolj kakovostna. Zato so dodatna izobraževanja za vinogradnike in vinarje še kako dobrodošla. Na tokratnem strokovnem posvetu v vinoteki v oplotniški graščini so gostili priznano enologinjo Tadejo Plevnik Vodovnik, ki je govorila o boleznih in napakah pri pridelavi vin. Tako je med drugim poudarila, da je vino živo. »Zato je z žlahtno kapljico potrebno ravnati pazljivo. Vino je med pridelavo dosledno preverjati. Vsak dan ga je potrebno opazovati in ga tudi okušati,« je še dejala Plevnik Vodovnikova. Tokratno srečanje so zaključili z okušanjem mladih vin vinogradnikov iz vinarjev z Oplotniškega. Naslednje izobraževanje bo januarja Takrat bo v ospredju prikaz zimske rezi.