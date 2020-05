Oplotnica: Spomenik Tinetu Lesjaku šele jeseni

Spominsko obeležje vsestranskemu glasbenemu ustvarjalcu Tinetu Lesjaku, ki je preminil julija lani, bodo v Oplotnici postavili predvidoma šele jeseni in ne konec maja, kot je načrtovala občina Oplotnica.

»Do spremembe prihaja zaradi epidemije koronavirusa, ki je priprave na postavitev spomenika upočasnila. Njegovo odkritje smo načrtovali za oplotniški občinski praznik, 22. maja. Tudi občinske slovesnosti v počastitev praznika na bo. Predvidevamo, da bomo spominsko obeležje odkrili jeseni, v sklopu festivala narodno-zabavne glasbe Pod Pohorjem,« je pojasnil oplotniški župan Matjaž Orter. Za postavitev spomenika so se po županovih besedah odločili, ker je Tine Lasjak s svojim delom ime Oplotnice ponesel po domovini in tujini. »S postavitvijo kipa ohranjamo spomin na našega velikega ljudskega godca ter dokazujemo, da smo ponosni nanj. Nadaljeval in izražal bo Tinetovo poslanstvo – širiti med ljudi ponos na slovensko glasbo, jo ohranjati in nadgrajevati v odgovoru na tek časa. Tine bo s svojo glasbo vedno prisoten med nami,« je še poudaril župan Orter.