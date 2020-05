Oplotnica: Spletna razstava in video o Ulici 22. maja

22. maj. je je praznik Občine Oplotnica. 22 let samostojnega delovanja naj bi obeležili s pestrim prazničnim programom, a jim je epidemija prekrižala načrte.

Prav tako so nameravali obeležiti častitljivi jubilej – 200 let šolstva v Oplotnici, v parku pa odkriti spomenik pohorskemu godcu, vsestranskemu glasbenemu ustvarjalcu in rodoljubu Tinetu Lesjaku. A je župan Matjaž Orter povedal, bodo to storili septembra, na ta mesec so prestavili tudi Festival narodno-zabavne glasbe »Pod Pohorjem.« Festival bo 11. septembra na oplotniškem Grajskem dvorišču.

Razstava na spletu

Se je pa v Kulturno-umetniškem društvu Oplotnica porodila zamisel, da bi letošnji praznik vendarle nekako obeležili. Kot je povedala Emilija Hren Dečar, so izdelali čestitko, v kateri so voščili Občini Oplotnica in njenim občankam in občanom. Prav tako so pripravili spletni kulturni program in objavili poezijo ter kolaž slik, ki so jih ustvarili članice in člani društva. Sekcija za likovno umetnost in oblikovanje je prav tako pripravila že 22. tradicionalno likovno razstavo, a tokrat spletno. Likovnik so ustvarjali na temo živali in njihova prebivališča. »Nastalo je 50 likovnih del, ki so jih ustvarili Katja Višnar, Branka Plajh, Vojko Kumer, Lora J. Sarr, Jani Konec, Nik Škorjanc, Dragica Kalšek, Suzana Marovt – Suza, Stane Podvršnik, Lucija Gorenak in Barbara Kalšek ter 17 fotografij, ki jih je posnel Erik Mai Arnuš Nerat. Ob tem smo posneli kratek video, v katerem smo predstavili vsa razstavljan likovna in fotografska dela. Ko bodo razmere znova do-puščale, nameravamo vsa dela razstaviti v oplotniški Graščini,« je še pojasnila Hren Dečarjeva.

Ulica 22. maja

Ena od ulic v Oplotnici nosi ime Ulica 22. maja, ime je dobila po datumu občinskega praznika, zato so se tamkajšnji stanovalci odločili, da bodo v sodelovanju z lokalno kabelsko televizijo posneli krajši video, v katerem so prestavili stanovalce in življenjski utrip ulice z desetimi stanovanjskimi družinskimi hišami. V njih med drugim živijo tudi širši javnosti znane osebe, kot so metalec krogle in olimpijec Miran Vodovnik, trener zreških odbojkaric Boris Klokočovnik, nekdanji nogometaš in geometer Andrej Kos, slaščičarka Lidija Kundih Pirš, ki je prejela kar nekaj zlatih priznanj na področju slaščičarstva. Da prebivalci lepo skrbijo za okolico svojih domov, dokazujejo tri Zlate vrtnice Turistične zveze Slovenska Bistrica ter eno srebrno priznanje Turistične zveze Slovenije.