Oplotnica: Poslej defibrilator pri Mileniju

V občini Oplotnica imajo tri defibrilatorje. Enega so te dni premestili na novo lokacijo. Defibrilator, ki je bil doslej v prostorih nekdanje poslovalnice banke, so prestavili k športni dvorani Milenij.

Kot je sporočil direktor oplotniške občinske uprave Aleš Hren, so ga namestili na objekt športne dvorane v neposredni bližini bankomata, pri katerem je Občina Oplotnica prav v teh dneh uredila novi nadstrešek. Tako bo, kot še pravi Hren, uporaba bankomata lažja in udobnejša, predvsem v primeru močnega sonca ali deževja oziroma seneženja. Pred namestitvijo so defibrilator ustrezno pregledali ter na njem zamenjali baterijo in elektrode. Tako je tehnično brezhiben. Defibrilatorja v občini Oplotnica sta na voljo tudi pri gasilskem domu in pri cerkvi sv. Miklavža v Koritnem.