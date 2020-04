Oplotnica: pet potrjenih okužb, župan zaostruje ukrepe gibanja

Po najnovejših uradnih podatkih je v občini Oplotnica že pet potrjenih primerov okužb s koronavirusom, kar je za tako malo občino relativno visoka številka. Ker naj bi se okužile mlajše osebe med sprehodi večjih skupin sorodnikov, župan Matjaž Orter napoveduje nov ukrep, s katerim naj bi takšno početje preprečili: «Žalostno je, da se število okuženih povečuje. In po mojih podatkih bo primerov še več, saj naj bi se okužile mlajše osebe med sprehodi po “oplotniškem polju”, sprehajale naj bi se skupaj družine, ki so v sorodu. Zato bomo še to popoldne na štabu Civilne zaščite sprejeli ukrep za omejitev gibanja na “oplotniškem polju.” Dovoljen bo le za posamezne družine. Ukrep bo začel veljati jutri, opravljali bomo poostren nadzor,« je odločen župan Orter.