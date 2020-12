Oplotnica: Na občinski upravi le najnujnejše zadeve

Zaradi epidemije novega koronavirusa je delo na občinski upravi v Oplotnici okrnjeno. Kot je povedal oplotniški župan Matjaž Orter, so zaradi varnosti pred morebitnim širjenjem okužbe covida-19 občinsko upravo zaprli že 16. novembra. To pomeni, da se lotevajo zgolj nujnih zadev. Občanke in občani Oplotnice jih lahko urejajo preko občinskega tajništva, računovodske službe ali preko župana, vendar se morajo predhodno najaviti. Oplotničani navodila dosledno upoštevajo.

Sicer pa oplotniške svetnice in svetnike pred koncem letošnjega leta čaka še ena seja, datum in vsebina še nista znani. Je pa znano, da bo tokratna seja občinskega sveta dopisna. O proračunu za leto 2021 zagotovo še ne bodo odločali, saj se proračunski dokument na dopisni seji ne sme sprejemati. Minula leta so ga v Oplotnici sprejemali februarja ali celo marca.