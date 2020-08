Sinoči so pred Graščino v Oplotnici pripravili tretji poletni literarni večer. Tudi tokrat so ga organizirale (podporne) članice Literarne sekcije Kulturno umetniškega društva Oplotnica. Prebirale so pesmi slovenskih pesnic, v goste pa povabile folklorno skupino Jurij Vodovnik s Skomarja, s katero so skupaj odplesali pod zvezde. Na koncu prireditve so obiskovalce čakali simbolični grajski poljubi (Z. M.).

Foto: E. H. D.

