Oplotnica: Na Festivalu pod Pohorjem najbolj navdušila Petovia kvintet in Jarica

Festival pod Pohorjem organizira Kulturno društvo Festival Oplotnica. Letošnji je bil že četrto leto zapored in ga je zaznamoval spomin na lani preminulega vsestranskega glasbenega ustvarjalca Tineta Lesjaka. Tako je v uvodu festivala zazvenela že tradicionalna viža Tu smo doma, ki sta jo ustvarila Tine Lesjak in Dušan Ravnjak. Zapeli in zaigrali so jo Bratje iz Oplotnice, Ansambel Vrt ter Oplotničani.

Unikatna plaketa

V tekmovalnem delu festivala se je s po dvema skladbama predstavilo devet ansamblov: Ansambel Gašperja Kavška, Petovia kvintet, Srčni muzikanti, Ansambel Valovi, Peklenski muzikantje, Žurerji, Ansambel Jarica, Ansambel Roka Kastelca in Ansambel Eks. Sledil je revijalni del, ki je bil to letos posvečen Tinetu Lesjaku ter Bratom iz Oplotnice. Nastopili so Ansambel Vrt in Bratje iz Oplotnice, ki se jim pridružil harmonikaš Davorin Hartman.

Poleg ustaljenih nagrad so letos izjemoma podelili unikatno plaketo Bratov iz Oplotnice, ki jo je oblikoval Rok Makovec, člane zasedbe Bratov iz Oplotnica pa je za plaketo narisal Marjan Skaza. Tudi letos niso manjkale kamnite harmonike izpod rok Marjana Crniča. Nastopajočim so jih podelili skupaj s plaketami.

Koncert posnela TV Slovenija

Po mnenju strokovne komisije so absolutni zmagovalci postali Petovia kvintet. Prejeli so plaketo Bratov iz Oplotnice in nagrado za najboljši aranžma za pesem Polka za Tjaža (avtor besedila Vera Šolinc, glasbe in aranžmaja Luka Krof). Nagrajenci občinstva je ansambel Jarica (avtor besedila Anita Zupanc, glasbe in aranžmaja pa Matej Turinek). Matej Trstenjak je postal avtor najboljšega besedila za pesem: Zaljubljen sem v pesem (Ansambel Gašperja Kavška), najboljšo melodijo pa je ustvaril domačin Gašper Kušar iz Vitanja. Festival je posnela Televizija Slovenija, predvajala ga bo januarja 2021 na prvem programu.

