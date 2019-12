Oplotnica: Miklavž razveselil najmlajše

Miklavž je obiskal tudi otroke v Oplotnici. Srečanje z njim je organiziralo Turistično društvo Trta. Prvi od treh dobrih decembrskih mož se je na grajski kompleks v oplotniškem parku pripeljal s kočijo in v spremstvu angelčkov. Z navdušenjem so ga pozdravili številni otroci. Vsem je izročil darilo. Miklavževanje so popestrili člani KUD Oplotnica. Po besedah predsednice Turističnega društva Trta Milice Sevšek bodo Miklavža v Oplotnico povabili tudi naslednje leto. Miklavž pa se je minuli konec tedna ustavil tudi na Prihovi. Pri cerkvi na Prihovi so pričakali številni otroci, ki se Miklavževih spremljevalcev parkljev niso prav nič ustrašili, saj so bili, kot pravijo, to leto vsi zelo pridni. Vsi so prejeli lepa darila. Prisrčno srečanje z Miklavžem je organiziral KUD Zbor Marije zavetnice Prihova.

