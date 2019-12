Oplotnica: Gradnja čistilne se spet odmika

Že več kot deset let, natančneje od leta 2006, si v občini Oplotnica prizadevajo za gradnjo čistilne naprave in kanalizacijskega omrežja. A gradbeni stroji še niso zabrneli.

Občina želi celovito rešitev

Prva priložnost za uresničitev prepotrebne naložbe se je pokazala v sklopu projekta Očistimo reko Dravinjo, v katerega so se povezale občine Dravinjske doline, da bi bile učinkovitejše pri črpanju evropskega denarja. V nekaterih občinah so z evropskimi finančnimi viri čistilno zgradili, v nekaterih ne. Med slednjimi je tudi oplotniška. V občini Oplotnica so kasneje ugotovili, da se gradnje čistilne naprave zgolj z glavnim oziroma primarnim kanalizacijskim vodom ni smiselno lotevati, saj je temeljite posodobitve potrebno tudi sekundarno kanalizacijsko omrežje. Le tako bo sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda lahko optimalno učinkovit. Zato je občina po besedah župana Matjaža Orterja začela slediti cilju za celovito ureditev sistema. Pripravljala je potrebno gradbeno dokumentacijo in upala, da bo država zelene luč za sofinanciranje čim prej znova prižgala. Leta pa so minevala.

Bitka so sofinanciranje

Oplotniška občina je pred časom pridobila gradbeno dovoljenje za čistilno napravo za 2200 populacijskih enot, s katero bo na območju aglomeracije lahko zagotovila 98-odstotno priključenost na kanalizacijsko omrežje. Vrednost naložbe po prvih in grobih ocenah presega 4 milijone evrov. Občina je sama pripravljena prispevati največ milijon evrov in pol. Sprva je kazalo, da se bo gradnja s sofinancerskim vložkom države naposled lahko začela, a so pričakovanja ponovno padla v vodo. Župan Matjaž Orter ne skriva nezadovoljstva, ker je država znova pomaknila rok za oddajo gradbene dokumentacije na september 2020: »Borba za državni oziroma evropski denar med občinami je zelo velika. V začetku decembra smo s pristojnega ministrstva dobili informacijo, da je rok za oddajo projektov s potrebnimi gradbenimi dovoljenji za urejanje komunalne infrastrukture prestavljen na septembra 2020. Dodaten čas so si po mojem mnenju uspele izboriti večje in finančno močnejše občine, ki so tudi glasnejše in prodornejše pri pogajanjih z državo. Male občine te moči žal nimam in lahko le nemo spremljamo takšne in drugačne politične igrice,« še pravi župan.

Nekateri dvomijo v županove besede

Svetniki iz SDS-ove svetniške skupine so podvomili v županova pojasnila, zato so zahtevali, da jim župan posreduje vso razpoložljivo dokumentacijo, ki se navezuje na projekt čistilne naprave. “Jo potrebujete zato, da boste pomagali pri uresničevanju naložbe?” jih je vprašal župan, SDS-ov svetnik Gašper Pečar je odvrnil:“SDS-ovi svetniki smo vedno pripravljeni pomagati pri projektih, ki so ključnega pomena za razvoj lokalne skupnosti. Čistilna zagotovo sodi mednje. Toda dokumentacijo želimo tudi zato, da se prepričamo, da je res to, o čemer govorite.” Župan Matjaž Orter je ob tem dodatno pojasnil: »Projekt čistilne naprave je od leta 2006 voden transparentno. O vsem je bil vedno obveščen tudi občinski svet. Sproti smo svetnike seznanjali s problematiko. Kdor razume, pač razume, kdor noče razumeti, pa ne bo nikoli razumel.« Ob tem je župan Orter še dodal, da lahko občankam in občanom trenutno zagotovi le, da si bo občina še naprej prizadevala za optimalne rešitve v dobrobit občanov.