Oplotnica: Brezplačno pravno svetovanje

Oplotničankam in Oplotničanom bo do konca leta na voljo brezplačno pravno svetovanje. Gre za storitev, ki je še kako dobrodošla za vse tiste, ki si dragih odvetniških storitev ne morejo privoščiti. Zato ne preseneča, da je povpraševanje po tovrstni pomoči precejšnje.

Pravno svetovanje bo prebivalcem oplotniške občine na voljo od julija do konca leta. In sicer vsak prvi četrtek v mesecu v prostorih Turistično-informativne pisarne, od 8. do 10. ure. Začnejo v četrtek, 2. julija.

Kot so še povedali na oplotniški občinski upravi, se je potrebno za posvet predhodno najaviti, bodisi osebno v tajništvu občinske uprave bodisi po telefonu ali elektronski pošti. Potem boste prejeli termin srečanja s pravnico. Brezplačne pravne nasvete bo zagotavljala upokojena univerzitetna diplomirana pravnica Lidija Pratnemer iz Slovenskih Konjic.