Oplotnica: Bo v prihodnje manj propadajočih objektov?

V prihodnje naj bi bilo v občini Oplotnica manj propadajočih objektov. Oplotniški svetniki so namreč na zadnji seji sprejeli spremenjeni odlok o kulturnih spomenikih lokalnega pomena. Poslej bo na Oplotniškem manj objektov s tovrstnim statusom, a več priložnosti, da jih lastniki bodisi prenovijo ali porušijo, poudarja župan Matjaž Orter in dodaja: “Razmere na terenu je bilo potrebno na novo prevetriti. Namen tega odloka je, da preverimo, kateri objekti sploh še zadoščajo kriterijem za dodelitev statusa spomenika lokalnega pomena in kateri ne. Dejstvo je, da so nekateri prepuščeni zobu časa in zato v sramoto občini Oplotnica. Nov odlok bo lastnikom takšnih objektov omogočil, da jih porušijo. Je pa pripravljavec odloka vanj na novo vnesel nekaj dodatnih objektov, ki so v dobrem stanju in so potrebni zaščite.” Oplotniški svetniki so odlok soglasno podprli.