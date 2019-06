Operni večer v bistriškem parku

Koncert v parku, ki je minulo soboto potekal v Slovenski Bistrici, si zasluži čisto petico. Za organizacijo, izvedbo, ambient, čudovito glasbo, odlično vzdušje …

Komentarji med občinstvom in kasneje na družabnih omrežjih potrjujejo, da je bil dogodek, s katerim so obeležili 60-letnico Ljudske univerze Slovenska Bistrica in deset let delovanja Lions kluba Slovenska Bistrica, odlično pripravljen. Zeleni bistriški park je bil imenitna kulisa opernim arijam v izvedbi simfoničnega orkestra, solistov in zbora SNG Maribor.

Da je vse potekalo gladko, je poskrbelo okoli sto nastopajočih, predvsem pa vsi zaposleni na Ljudski univerzi ter številni prostovoljci in tehnični delavci. Tudi dež se je ravno še pravi čas za nekaj ur »potuhnil« in omogočil okoli 1200 obiskovalcem brezskrbno uživanje pod večernim nebom.

Organizatorji so dan po dogodku hvaležno ugotavljali, da so obiskovalci prisluhnili njihovim pozivom in mnogi na prireditev prišli peš. In tudi: »S ponosom lahko povemo, da v parku za nami ni ostalo nobenih smeti in nismo poškodovali nobenega drevesa, tako obiskovalci kakor tudi tehnični delavci,« je strnila direktorica LU in vodja prireditve Brigita Kruder in med drugim omenila, da je bila poseben podvig logistika, saj so oder, tehniko in instrumente v park prenesli s pomočjo dvigala, preko obzidja.

