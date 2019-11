Omleta s paradižnikom

Sestavine za 2 osebi:

4 jajca

večji paradižnik

50 ml mleka

sol in poper

2 žlički masla

50 g čedar sira

vejica peteršilja

Priprava:

korak:

Paradižnik operemo, zeleni del izrežemo in narežemo na koščke. Sir grobo naribamo. Jajca ubijemo v skledo in jih razžvrkljamo. Dodamo koščke paradižnika, mleko, sol in poper ter vse skupaj premešamo.

korak:

Ponev segrejemo na srednji temperaturi, dodamo maslo in ponev obračamo, da se enakomerno namasti. V ponev vlijemo jajčno zmes. Ko robovi omlete zakrknejo, jih z lopatico privzdignemo, da jajčna zmes steče tudi pod omleto.

korak:

Ko omleta zakrkne, jo potrosimo z dobro polovico naribanega sira, previdno preložimo na krožnik in prepognemo. Posujemo jo še s preostalim naribanim sirom in malo peteršilja.